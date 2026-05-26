Губерниев изменил мнение по Карседо после победы «Спартака» в Кубке

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил работу Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».

Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года.

Под его руководством московская команда выиграла суперфинал FONBET Кубка России.

В РПЛ красно-белые финишировали на четвертом месте в турнирной таблице.

«Карседо молодец, я в него не особо верил, но видно, что он разбирается в футболистах. Не все иностранцы могут раскрыть потенциал футболистов, а он сделал это.

Он взял трофей, но это цена нескольких матчей. Интересно посмотреть, как он подготовит команду к следующему сезону. Искренне желаю ему удачи. Он толковый парень, мне нравится, как он общается, объясняет, держит удар, шутит, когда это уместно, но ему надо в скорейшие сроки ликвидировать пожары, которые возникают в обороне», – сказал Губерниев.