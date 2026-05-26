Губерниев изменил мнение по Карседо после победы «Спартака» в Кубке

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил работу Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».

  • Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года.
  • Под его руководством московская команда выиграла суперфинал FONBET Кубка России.
  • В РПЛ красно-белые финишировали на четвертом месте в турнирной таблице.

«Карседо молодец, я в него не особо верил, но видно, что он разбирается в футболистах. Не все иностранцы могут раскрыть потенциал футболистов, а он сделал это.

Он взял трофей, но это цена нескольких матчей. Интересно посмотреть, как он подготовит команду к следующему сезону. Искренне желаю ему удачи. Он толковый парень, мне нравится, как он общается, объясняет, держит удар, шутит, когда это уместно, но ему надо в скорейшие сроки ликвидировать пожары, которые возникают в обороне», – сказал Губерниев.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Губерниев Дмитрий
Комментарии (6)
Garrincha58
1779777203
Губрниев: "Три промаха да он мазила он не биалонист ему в шахматы играть. В следующей гонке отстрелял на ноль. Он великолепен да он лучший!" Вот и тут тоже, как что он лучший, а как проиграют пару тройку матчей да гнать его. Он хоть понимает что то в футболе????
Ответить
R_a_i_n
1779777579
Флюгер-губошлеп.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1779777862
Как же быстро губошлеп переобулся))) прямо в воздухе)))
Ответить
Бумбраш
1779778184
Честно говоря,срать на губу и на его мнение
Ответить
...уефан
1779778332
...ну, что про Губера сказать? Да то, что в рот его **ать!...
Ответить
andr45
1779778774
Ты не то, «в него не верил», а ты откровенно издевался над ним, мразь газпромовская. «Ключевое – что Карседо из «Пафоса». Пафосно возглавит «Спартак», пафосно всe профукает, пафосно получит деньги, пафосно поедет обратно» И «он тебе, не толковый парень», мерзота безродная, ибо он не в пример тебе, дилетанту, не только специалист высокого класса, но и человек с хорошим воспитанием образованием)
Ответить
