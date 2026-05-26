Стало известно состояние Месси за 16 дней до ЧМ-2026

Аргентинский журналист Эрнан Кастильо раскрыл подробности состоянии здоровья Лионеля Месси.

Нападающий «Интер Майами» был заменен на 73-й минуте матча МЛС с «Филадельфией Юнион» (6:4). Аргентинец исполнил штрафной удар, после чего почувствовал дискомфорт и попросил замену. Покидая поле, Месси передвигался с трудом, держась за заднюю поверхность левого бедра.

«У Месси воспаление подколенной мышцы и ничего более. Нет разрыва мышечных волокон», – сказал журналист.