Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти обсудил с нападающим «Сантоса» Неймаром его включение в состав на ЧМ-2026 во время видеозвонка в прошлый четверг.

Итальянец сообщил форвардду, что он не будет игроком основного состава, и тем более капитаном. Также Неймар должен следовать другим правилам поведения, отличным от тех, которые действовали для него в команде ранее. К нему будут относиться как к любому другому игроку, вызванному в сборную.

Чтобы подчеркнуть изменение своего статуса, Неймар должен оставить футболку с 10-м номером ее нынешнему владельцу, Винисиусу Жуниору.

Игрок «Сантоса» принял все условия.