Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти обсудил с нападающим «Сантоса» Неймаром его включение в состав на ЧМ-2026 во время видеозвонка в прошлый четверг.
Итальянец сообщил форвардду, что он не будет игроком основного состава, и тем более капитаном. Также Неймар должен следовать другим правилам поведения, отличным от тех, которые действовали для него в команде ранее. К нему будут относиться как к любому другому игроку, вызванному в сборную.
Чтобы подчеркнуть изменение своего статуса, Неймар должен оставить футболку с 10-м номером ее нынешнему владельцу, Винисиусу Жуниору.
Игрок «Сантоса» принял все условия.
- 34-летний Неймар попал в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2026.
- В этом году он провел за клуб 15 матчей, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
- В последний раз Неймар играл за национальную команду 18 октября 2023 года в матче с Уругваем, когда получил тяжелую травму.
Источник: Globo