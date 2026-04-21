Бубнов сказал, нужно ли отправить Челестини в отставку

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что ЦСКА следует уволить главного тренера Фабио Челестини.

«Челестини практически спровоцировал скандал в ЦСКА, где у них произошел раскол. Пошли разборки, и они столько очков потеряли. Чемпионами они не станут, хотя были близко. Я думал, что они за второе место будут бороться.

В этом виноват однозначно Челестини. Поэтому здесь, как говорится, и «Ростова» можно не ждать, его убирать. Особенно после последних матчей и, самое главное, после проигрыша у себя дома «Сочи».

Хуже не будет. Если так будет продолжаться, то они и до финала Кубка не дойдут, потому что сейчас лучше всех выглядит «Спартак», – сказал Бубнов.