Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»

Сегодня, 00:44
8

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Руководство могло ему мозги промыть, а они этого не делают, они его защищают. Он уже вконец оборзел.

У меня такие как Талалаевы… потому что Талалаев – рецидивист. Он такой давно уже был. Он был в Первой лиге, его там постоянно дисквалифицировали, он там такие вещи вытворял. Просто мы не видим.

Я бы его никогда в жизни не взял! Прежде, чем тренера брать, надо смотреть, как он работает. А видно, что там постоянные дисквалификации, мат-перемат, футбол примитивный.

Здесь и думать не надо! Не надо брать! Его давно надо дисквалифицировать. Убрать его и всe! А чем они [«Балтика»] рискуют? Чемпионами не станут, кубок они не выиграют. Чем они рискуют?», – сказал Бубнов.

  • «Балтика» идет четвертой в РПЛ с 45 очками в 25 турах.
  • Талалаев отбывает 4-матчевую дисквалификацию.
  • Его наказали за поведение в концовке игры с ЦСКА (1:0).
  • Накануне тренер устроил перепалку с Владиславом Радимовым.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Бубнов Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1776725863
Вот Талалаев Бубнову вставил, по самый бубен, что до сих пор не отпускает
Ответить
Snek
1776726680
Талалаев, конечно, зря так. Сильно зазвездился. Когда Балтика упадёт, ему это всё припомнят.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1776730883
Хватит словесного поноса,Бубнов должен дать в бубен Талалаю
Ответить
k611
1776737357
Пока есть результаты они его будут защищать
Ответить
СильныйМозг
1776740924
Что-то Бубен с Талалаевым не поделили. Милые бранятся, только тешутся.
Ответить
subbotaspartak
1776741027
Талалай, Талалай - ты его не выбирай, Талалай - рецидивист, А Евсеев нынче чист...
Ответить
Ганнибал Лектор
1776744625
Звёздная болезнь у Андрюши. Никогда в жизни ничего, кроме пердива не выигрывал, а тут весь сезон на слуху. Вот и понесло Остапа. Надо просто перестать этому удивляться. Как Радимов
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 