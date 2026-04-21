Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Руководство могло ему мозги промыть, а они этого не делают, они его защищают. Он уже вконец оборзел.

У меня такие как Талалаевы… потому что Талалаев – рецидивист. Он такой давно уже был. Он был в Первой лиге, его там постоянно дисквалифицировали, он там такие вещи вытворял. Просто мы не видим.

Я бы его никогда в жизни не взял! Прежде, чем тренера брать, надо смотреть, как он работает. А видно, что там постоянные дисквалификации, мат-перемат, футбол примитивный.

Здесь и думать не надо! Не надо брать! Его давно надо дисквалифицировать. Убрать его и всe! А чем они [«Балтика»] рискуют? Чемпионами не станут, кубок они не выиграют. Чем они рискуют?», – сказал Бубнов.