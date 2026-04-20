Федотов назвал единственную судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Ахмат»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал работу арбитров в игре 25-го тура между «Спартаком» и «Ахматом».

Красно-белые дома победили со счетом 3:1.

Матч судил Рафаэль Шафеев.

«Сложная игра не по картинке, а по содержанию. Три быстрых гола ещe не значат, что всe спокойно. На самом деле было напряжeнно.

На 27-й минуте Шафеев не показал жeлтую Самородову за грубую игру. Надо было наказывать, но арбитр этого делать не стал.

На 46-й минуте верно не назначил 11-метровый в ворота «Ахмата». Там отсутствовало нарушение как таковое, хоть Маркиньос и просил пенальти.

Это касается и момента на 82-й минуте – в этой ситуации фола со стороны защитника «Ахмата» тоже не было», – сказал Федотов.