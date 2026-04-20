Бубнов одним словом описал перепалку Талалаева с Радимовым

Александр Бубнов отреагировал на перепалку между Андреем Талалевым и Владиславом Радимовым.

Радимов брал интервью у Талалаева в прямом эфире матча 25-го тура «Краснодар» – «Балтика».

Главный тренер калининградской команды назвал слова Радимова «панибратством» и велел ему следить за языком.

У Бубнова давний конфликт с Талалаевым.

«Это рецидив. Всe началось со мной, в СМИ, а сейчас – с Радимовым. Можно было посмеяться, и всe. Но для него это обращение – как красная тряпка. Какой-то комплекс неполноценности. Я не удивился, когда он так себя повeл.

Результат этой перепалки: Радимов ему не простит. Если я Талалаеву сказал: «Заткнись!» и он бы свой вайб не выключил, я бы его успокоил. А Радимов сдержался, посмеялся и даже немного успокоился. Чувствовалось, насколько ему противно.

Если бы они в студии оказались, он бы точно ему вломил. Радимов 100% убил бы», – сказал Бубнов.