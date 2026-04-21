Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»

Сегодня, 00:29
4

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал работу арбитров в игре 25-го тура между «Краснодаром» и «Балтикой».

«Матч повышенной сложности, базовая оценка тут 8,5. Когда арбитр лучший, тогда он лучший. Всe у Левникова сложилось – всe как надо.

Вопрос к руководству «Балтики»: начинают поджигать момент с Петровым – что судьи какие-то не такие, что они кому-то помогают, что надо было кому-то жeлтую показывать.

Но если бы всe было, как они говорят, то Левников во втором тайме дал бы вторую жeлтую Петрову за срыв перспективной атаки. И никаких бы вопросов не было. Но Левников дал принцип преимущества, он профессионал.

Обсуждают момент на 38-й минуте, когда мяч попал в руку Оласе в штрафной «Краснодара». Они с Титковым изначально вступили в единоборство за позицию. Игрок «Балтики» выпрыгнул, коснулся мяча, и в этот момент произошeл контакт, после чего рука Оласы оказалась вытянута – мяч попал в неe от головы.

Говорить здесь об 11-метровом нет смысла. Для меня это не пенальти, потому что, во-первых, была борьба за позицию, во-вторых, мяч попал в руку с близкого расстояния, а в-третьих, рука не была задрана вверх. Левников верно продолжил игру, и правильно не вмешался Фeдоров на ВАР.

На 66-й минуте Левников правильно засчитал гол в ворота «Краснодара». Это, опять же, к слову о том, что «Краснодар» якобы тащат, как некоторые думают. Абсолютно нормальная борьба, ошибка защитника. Никакого усилия и захватов со стороны нападающего не было. Всe, что сделал Тормена, он сделал самостоятельно. Нарушения не было», – сказал Федотов.

Еще по теме:
Федотов назвал единственную судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Ахмат» 1
Федотов оценил провокационный жест Кордобы в адрес вратаря «Балтики» 7
Экс-судья Федотов отреагировал на возвращение Буланова к работе после «ужасной» ошибки 13
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Краснодар Федотов Игорь Кирилл Левников
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Strige
1776729447
Я ржу как эти "бывшие судьи" оправдывают заряженные решения судей, одни и те же ситуации трактуют, если такая же рука была бы у Балтики, Федотов брызгая слюнями доказывал бы, что рука была оставлена, что он прервал передачу, что этой рукой от отталкивал игрока и поэтому это РУКА.. И какое близкое расстояние, там мяч метров 20 летел до касания ))
Ответить
АЛЕКС 58
1776737729
Когда Кармо забивал головой в ворота Крыльев была такая же рука,или у быков они из другого места растут? Сколько Левнику заплатили?
Ответить
BarStep
1776741091
Объективно
Ответить
Главные новости
Фото«Зенит» заинтересовался полузащитником «Крузейро»
08:42
1
Гурцкая раскрыл размер неустойки Челестини
08:09
1
Пьяный загул игрока «Локо», Кордобе грозит дисквалификация на матч со «Спартаком», Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ» и другие новости
01:57
«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»
01:31
12
«Спартак» принял итоговое решение по будущему самого дорогого футболиста в истории клуба
01:17
5
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
8
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
36-летний Кроос озвучил позицию по возобновлению карьеры
00:06
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Все новости
Все новости
В «Спартаке» допустили назначение женщины-тренера
00:55
5
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
8
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Федотов назвал единственную судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Ахмат»
Вчера, 22:54
2
Радимов встал на защиту Семака: «Не каждый так рискнет, правильно?»
Вчера, 22:46
7
ЦСКА не рассматривает назначение Талалаева
Вчера, 22:27
2
Бубнов высказался о провокационном поступке Кордобы
Вчера, 21:52
15
Мостовой дерзко ответил на слова Овчинникова, что его переклинило
Вчера, 21:42
6
Радимов комплиментарно высказался об игре «Спартака»
Вчера, 21:32
4
Решение Семака в матче с «Динамо Мх» назвали гениальным
Вчера, 21:24
3
В «Локомотиве» посоветовали Батракову уйти из клуба
Вчера, 21:19
4
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока 25-го тура РПЛ
Вчера, 20:57
9
Карпукас отказался от нового контракта с «Локо» – его хочет подписать «Краснодар»
Вчера, 20:50
3
Талалаеву предрекли, что его когда-нибудь побьют
Вчера, 20:45
1
ЦСКА предложили назначить Галактионова, отступные тренера «Локо» – 60 миллионов
Вчера, 20:36
3
Журавель назвал серьезнейшее преимущество «Зенита» в чемпионской гонке
Вчера, 20:24
3
«Скрывать уже нечего»: экс-игрок ЦСКА – о Челестини
Вчера, 20:21
7
Федотов оценил провокационный жест Кордобы в адрес вратаря «Балтики»
Вчера, 20:12
7
Игрок основы «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы
Вчера, 19:58
1
Экс-игрок «Зенита» и сборной России хочет сменить гражданство и выступать за Армению
Вчера, 19:52
14
Бубнов одним словом описал перепалку Талалаева с Радимовым
Вчера, 19:44
3
Радимов оценил новый лимит на легионеров в РПЛ
Вчера, 19:25
«Локомотив» уверен в крупной победе над «Зенитом» со счетом 3:0
Вчера, 19:14
16
Агент Ненахова высказался об алкогольной вечеринке игрока «Локо»
Вчера, 18:43
Соболев недоволен судейством в РПЛ: «Все меньше людей понимают, что происходит»
Вчера, 18:32
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 