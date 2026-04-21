Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал работу арбитров в игре 25-го тура между «Краснодаром» и «Балтикой».

Итог матча – ничья 2:2.

Судил его Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Матч повышенной сложности, базовая оценка тут 8,5. Когда арбитр лучший, тогда он лучший. Всe у Левникова сложилось – всe как надо.

Вопрос к руководству «Балтики»: начинают поджигать момент с Петровым – что судьи какие-то не такие, что они кому-то помогают, что надо было кому-то жeлтую показывать.

Но если бы всe было, как они говорят, то Левников во втором тайме дал бы вторую жeлтую Петрову за срыв перспективной атаки. И никаких бы вопросов не было. Но Левников дал принцип преимущества, он профессионал.

Обсуждают момент на 38-й минуте, когда мяч попал в руку Оласе в штрафной «Краснодара». Они с Титковым изначально вступили в единоборство за позицию. Игрок «Балтики» выпрыгнул, коснулся мяча, и в этот момент произошeл контакт, после чего рука Оласы оказалась вытянута – мяч попал в неe от головы.

Говорить здесь об 11-метровом нет смысла. Для меня это не пенальти, потому что, во-первых, была борьба за позицию, во-вторых, мяч попал в руку с близкого расстояния, а в-третьих, рука не была задрана вверх. Левников верно продолжил игру, и правильно не вмешался Фeдоров на ВАР.

На 66-й минуте Левников правильно засчитал гол в ворота «Краснодара». Это, опять же, к слову о том, что «Краснодар» якобы тащат, как некоторые думают. Абсолютно нормальная борьба, ошибка защитника. Никакого усилия и захватов со стороны нападающего не было. Всe, что сделал Тормена, он сделал самостоятельно. Нарушения не было», – сказал Федотов.