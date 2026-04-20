В «Локомотиве» посоветовали Батракову уйти из клуба

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов отреагировал на интерес «Наполи» к Алексею Батракову. Ранее стало известно, что полузащитник «Локо» и хавбек ЦСКА Матвей Кисляк находятся в шорт-листе итальянского клуба.

«Я не знаю об этом, ничего не могу сказать по этому поводу. «Наполи» – это хорошо.

Посоветовал бы ему ехать туда? Конечно! Надо прямо пулей лететь сразу», – сказал Филатов.