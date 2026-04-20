Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»

Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов раскритиковал защитника Витора Тормену.

30-летний бразилец допустил голевую ошибку в матче 25-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

Это позволило Максиму Петрову сделать счет 2:1 в пользу калининградцев.

«Краснодар» уступил лидерство в чемпионате «Зениту» из-за потери очков.

«Моe мнение, когда идeт борьба за чемпионство, не может у тебя ни вратарь грубо ошибаться, ни защитник – «привозить» себе голы вот в таких играх.

Они только сравняли, должны были нагнетать. «Балтике» было тяжеловато во втором тайме, можно так говорить, и ты представляешь, тебе как дубиной по башке бьeт эта ошибка. Наитупейшая, необъяснимая.

И ты 1:2 «горишь», а тебе надо выигрывать. Понятно, что игрокам всем по голове это ударило, и войти в какой-то тонус тяжело. А так бы нагнеталось.

Убери эту ошибку, отдай вратарю, 1:1. И этим составом они могли бы дожать», – сказал Шалимов.