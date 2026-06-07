Гусев ответил на предложение «Урала»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев может возглавить «Урал».
Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов на этой неделе провел переговоры с 48-летним специалистом.
Гусев готов принять предложение «Урала», но при двух условиях: финансирование под задачу выхода в РПЛ и усиление состава 6-7 новыми футболистами.
Сейчас он считается главным кандидатом на замену Василию Березуцкому, но итоговое решение еще не принято.
- Гусев сменил Валерия Карпина в «Динамо» в ноябре 2025 года.
- Бело-голубые финишировали в РПЛ седьмыми с 45 очками в 30 турах.
- Также они дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили по пенальти «Краснодару».
- Вместо Гусева клуб назначил немецкого тренера Сандро Шварца.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова