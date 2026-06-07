Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гусев ответил на предложение «Урала»

Сегодня, 20:18
1

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев может возглавить «Урал».

Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов на этой неделе провел переговоры с 48-летним специалистом.

Гусев готов принять предложение «Урала», но при двух условиях: финансирование под задачу выхода в РПЛ и усиление состава 6-7 новыми футболистами.

Сейчас он считается главным кандидатом на замену Василию Березуцкому, но итоговое решение еще не принято.

  • Гусев сменил Валерия Карпина в «Динамо» в ноябре 2025 года.
  • Бело-голубые финишировали в РПЛ седьмыми с 45 очками в 30 турах.
  • Также они дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили по пенальти «Краснодару».
  • Вместо Гусева клуб назначил немецкого тренера Сандро Шварца.

Еще по теме:
Ротенберг описал Гусева тремя словами 2
В «Динамо» назвали причину увольнения Гусева 16
Гусев сделал заявление о своем будущем после ухода из «Динамо» 2
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. PARI Первая лига Урал Гусев Ролан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1780853085
И тут Карпов...
Ответить
Главные новости
Реакция Шевченко на приступ Эриксена
22:54
1
Вылетевший из РПЛ «Пари НН» выбрал тренера на следующий сезон
22:30
Врач сборной Дании сделал заявление о приступе Эриксена
22:11
Определен победитель выборов президента «Реала»
21:52
1
Сборная Дании отчиталась о состоянии потерявшего сознание Эриксена
21:40
Аргентинский журналист прояснил будущее спартаковца Барко
21:21
1
⚡️ Переживший остановку сердца Эриксен потерял сознание в матче с Украиной
21:07
6
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
20:57
2
Гусев ответил на предложение «Урала»
20:18
1
Анчелотти изменил заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026
20:07
2
Все новости
Все новости
Гусев ответил на предложение «Урала»
20:18
1
Вратарь Ломаев подписал контракт с новым клубом
4 июня
Президент «Урала» Иванов уличил «Матч ТВ» во лжи
4 июня
5
«Урал» уволил Березуцкого
4 июня
3
ФотоМосковский клуб подписал первого летнего новичка
4 июня
2
Ротенберг высказался о возможных трансферах Дзюбы и Кокорина в «Сочи»
3 июня
ФотоБерезовский нашел новую работу в футболе
3 июня
2
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
4
Фото«Торпедо» отказалось от двух российских игроков
1 июня
1
Известен клуб, где начнет лето защитник ЦСКА Агапов
31 мая
Раскрыта дальнейшая судьба президента «Урала» Иванова, занимающего пост 23 года
30 мая
2
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
30 мая
3
Президент «Урала» Иванов сделал заявление о будущем Селихова в клубе
29 мая
3
Раскрыт клуб, где Осинькин начнет новый сезон
28 мая
2
Фото«Торпедо» объявило решение по Ари
28 мая
2
Экс-тренер «Краснодара» возглавил «Торпедо»
27 мая
1
Билялетдинов прокомментировал назначение в клуб Первой лиги
27 мая
«Торпедо» определилось с новым главным тренером
27 мая
2
Президент Иванов может покинуть «Урал» спустя 23 года
26 мая
3
Фото«Нефтехимик» назначил на пост главного тренера экс-спартаковца
26 мая
1
Тульский губернатор принял решение по экс-тренеру «Спартака»
26 мая
Селихов не хочет выступать в Первой лиге и допустил свой уход из «Урала»
26 мая
2
В «Родине» ответили на вопрос о переходе Кокорина
26 мая
3
Ринат Билялетдинов после трехлетней паузы возглавил команду из Первой лиги
25 мая
1
В «СКА-Хабаровске» объяснили назначение Юрана
25 мая
1
Ташуев сделал заявление о своем будущем: «Можно и нужно поднять уровень футбола»
25 мая
ФотоЮран возглавил клуб Первой лиги
25 мая
10
Назван основной претендент на место главного тренера «Торпедо»
24 мая
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 