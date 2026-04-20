Радимов встал на защиту Семака: «Не каждый так рискнет, правильно?»

Владислав Радимов обратил внимание на удачные решения главного тренера «Зенита» Сергея Семака в матче 25-го тура РПЛ против «Динамо Мх».

Петербуржцы на выезде победили со счетом 1:0.

Решающим стал автогол Никиты Глушкова на 78-й минуте.

Александр Соболев на 70-й минуте не реализовал пенальти.

Набрав три очка, «Зенит» опередил «Краснодар» и вышел в лидеры чемпионата.

– Мне понравилось, что «Зенит» гнул свою линию в Махачкале. Первый тайм вторую половину вообще здорово играл. Во втором тайме было гораздо сложнее, «Махачкала» использовала контратаки, тоже закрывшись, играла дисциплинированно.

Когда Соболев не реализовал пенальти, я, честно говоря, разуверился, что забьют вообще. Но надо отдать должное Семаку – это было смело: заменить игрока сборной Бразилии, заменить лучшего игрока, который выводит больше всего мяч из обороны...

Когда все складывается против тебя, решиться на такие замены, когда вышли Мостовой, Кондаков и Вега, – не каждый так рискнет, правильно? Но Богданыч видит всю неделю, кто как работает, это раз. А второе – ему надо было добавить скорости.

И обратите внимание, как Семак с Вильямом кричали в один голос, чтобы Вега кидал аут вперед в атаку. Так что я думаю, что полноправными соучастниками гола стал не только Вега, но и Семак с Вильямом [Оливейрой]. Ну и, естественно, Кондаков сделал все здорово.

– То есть этот автогол – это не элемент везения, скажем так?

– Понятно, что любой автогол – это элемент везения. Но для того, чтобы доставить туда мяч, надо было сообразить, выпустить, сделать эти замены, считай, в ключевом матче, где если ты не выигрываешь, ты можешь лишиться чемпионства.

Ты выпускаешь по большому счету молодого Кондакова вместо лучшего игрока своей команды – Вендела. Это рискованно, но если ты тренер, ты так видишь, ты считаешь, ты это делаешь.

И те, кто критикует, должны понять, что Богданыч на своем месте, и Богданыч сделал то, что требовалось от тренера в данную секунду. Он не смотрел на имена, потому что можно было и Ерохина выпустить, который здорово головой борется. Он просто сделал то, что считал нужным, то, что видел. И это сработало.