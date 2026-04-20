Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов встал на защиту Семака: «Не каждый так рискнет, правильно?»

Радимов встал на защиту Семака: «Не каждый так рискнет, правильно?»

Вчера, 22:46
7

Владислав Радимов обратил внимание на удачные решения главного тренера «Зенита» Сергея Семака в матче 25-го тура РПЛ против «Динамо Мх».

– Мне понравилось, что «Зенит» гнул свою линию в Махачкале. Первый тайм вторую половину вообще здорово играл. Во втором тайме было гораздо сложнее, «Махачкала» использовала контратаки, тоже закрывшись, играла дисциплинированно.

Когда Соболев не реализовал пенальти, я, честно говоря, разуверился, что забьют вообще. Но надо отдать должное Семаку – это было смело: заменить игрока сборной Бразилии, заменить лучшего игрока, который выводит больше всего мяч из обороны...

Когда все складывается против тебя, решиться на такие замены, когда вышли Мостовой, Кондаков и Вега, – не каждый так рискнет, правильно? Но Богданыч видит всю неделю, кто как работает, это раз. А второе – ему надо было добавить скорости.

И обратите внимание, как Семак с Вильямом кричали в один голос, чтобы Вега кидал аут вперед в атаку. Так что я думаю, что полноправными соучастниками гола стал не только Вега, но и Семак с Вильямом [Оливейрой]. Ну и, естественно, Кондаков сделал все здорово.

– То есть этот автогол – это не элемент везения, скажем так?

– Понятно, что любой автогол – это элемент везения. Но для того, чтобы доставить туда мяч, надо было сообразить, выпустить, сделать эти замены, считай, в ключевом матче, где если ты не выигрываешь, ты можешь лишиться чемпионства.

Ты выпускаешь по большому счету молодого Кондакова вместо лучшего игрока своей команды – Вендела. Это рискованно, но если ты тренер, ты так видишь, ты считаешь, ты это делаешь.

И те, кто критикует, должны понять, что Богданыч на своем месте, и Богданыч сделал то, что требовалось от тренера в данную секунду. Он не смотрел на имена, потому что можно было и Ерохина выпустить, который здорово головой борется. Он просто сделал то, что считал нужным, то, что видел. И это сработало.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мх Радимов Владислав Семак Сергей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1776716019
Влад, лучше комментируй спартак!
Ответить
Интерес
1776716147
Ткнул пальцем в небо и попал, вот и всё.Не случилось-заклевали бы те же самые владики.То же случилось и у Мусаева в матче с "Балтикой". Вот когда замена не решает отдельно взятый эпизод, а разворачивает ход игры на обратный-это осмысленное тренерское решение.А решаются на подобное, описанное престарелым владькой, от отчаяния.
Ответить
FCSpartakM
1776716162
Да гол -обычный дурак. Причем двойной. Сперва защитник зачем-то выпрыгнул, а потом свояк залетел. Раскудахтался Владик, будто зенит сыграл в футбол, а не очередную вату скатал. У зенита за всю весну лишь одна игра с динамо может пойти в счет. Все остальное - это вата на дурака или спасибо судьям за это
Ответить
Интерес
1776716236
Это-акт отчаяния со счастливым концом, как и у Мусаева.Выигранный эпизод.
Ответить
MrSmit
1776717845
Сельдереич ничего не видит, игра бей беги.
Ответить
шахта Заполярная
1776726326
Дайте ему медаль
Ответить
Garrincha58
1776750498
Уберите этих тупых экспертов пожалуйста. Он думает, если он играл то что то понимает в футболе и по теме после замены не прошло и минуты, как случился этот случайный автогол и какая тут заслуга тренеришки??? А игру саму эта тройная замена вообще ни как не поменяла.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 