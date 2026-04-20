«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем

Пресс-служба «Локомотива» подготовила креативный ролик, посвященный предстоящей игре против «Зенита».

Команды встретятся в среду, 22 апреля, на «РЖД Арене».

Начало матча – в 19:45 по московскому времени.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 25 туров, «Локо» идет на третьем месте.

Видео сделано в стиле выпуска новостей с ведущей Ириной Подшибякиной – девушкой Алексея Батракова.

В рубрике «Криминальные новости» демонстрируется эпизод с назначением пенальти в кубковой встрече «Зенит» – «Динамо Мх» (1:0). Тот 11-метровый впоследствии признали ошибочным. В ролике вместо переговоров арбитров ВАР слышны только помехи.

Во время рекламной паузы зрителям предлагают купить будильник «Вендел» для тех, кто любит дополнительный отдых. Его цена – 700 тысяч. Это отсылка к штрафу бразильского полузащитника «Зенита» за опоздание на зимние сборы.