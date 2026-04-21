36-летний Кроос озвучил позицию по возобновлению карьеры

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос о возвращении в профессиональный футбол.
«Честно говоря, я никогда не думал о возобновлении карьеры. Я ушел именно так, как хотел. Эта страница закрыта.
Мне всегда казалось, что невозможно завершить карьеру лучшим образом. Потом все было бы только хуже.
Сейчас у меня другая мотивация и другие проекты. Этот этап завершился для меня успешно, и я смог уйти счастливым, без ощущения, что можно было бы сделать что-то лучше. Я был счастлив, и на этом все», – сказал 36-летний немец.
- Кроос завершил карьеру летом 2024 года.
- Он провел в «Реале» 10 сезонов и выиграл 23 трофея.
- Без Тони мадридцы рискуют завершить второй сезон подряд без побед в крупных турнирах.
- Сообщалось, что его хотят с лета привлечь к работе в структуре клуба.
Источник: AS