Кроос может вернуться в «Реал»

«Реал» рассматривает вариант с возвращением Тони Крооса в структуру клуба.
Как сообщает AS, мадридцы хотят привлечь бывшего полузащитника к работе со следующего сезона, но пока не определили, какую именно должность он может занять.
В клубе считают, что присутствие Крооса в системе «Реала» сможет помочь в повседневной работе и в развитии спортивного направления.
Отмечается, что у Крооса сохраняются хорошие отношения с «Реалом» и президентом Флорентино Пересом, который поддерживает идею возвращения немца.
- Кроос завершил карьеру летом 2024 года.
- Он выступал за «Реал» с 2014-го.
- Тони – чемпион мира 2014 года.
Источник: AS