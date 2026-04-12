Кроос может вернуться в «Реал»

«Реал» рассматривает вариант с возвращением Тони Крооса в структуру клуба.

Как сообщает AS, мадридцы хотят привлечь бывшего полузащитника к работе со следующего сезона, но пока не определили, какую именно должность он может занять.

В клубе считают, что присутствие Крооса в системе «Реала» сможет помочь в повседневной работе и в развитии спортивного направления.

Отмечается, что у Крооса сохраняются хорошие отношения с «Реалом» и президентом Флорентино Пересом, который поддерживает идею возвращения немца.