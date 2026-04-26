«Реал» хочет назначить тренерский тандем

«Реал» ищет решение в вопросе с новым главным тренером. У клуба есть идея назначить тренерский тандем.

В него вошли бы два немца: Юрген Клопп и Тони Кроос. Об этом в соцсетях сообщил журналист Рамон Альварес де Мун.

Планируется, что Клопп возглавит первую команду, а функционал Крооса определится позднее.

Сейчас Клопп занимает пост спортивного руководителя группы Red Bull. Он не спешит возвращаться к работе главным тренером клуба после 25 лет постоянной тренерской деятельности до ухода из «Ливерпуля», а также что он чувствует себя комфортно на нынешней должности и живет на Мальорке.