«Реал» хочет назначить тренерский тандем

«Реал» ищет решение в вопросе с новым главным тренером. У клуба есть идея назначить тренерский тандем.
В него вошли бы два немца: Юрген Клопп и Тони Кроос. Об этом в соцсетях сообщил журналист Рамон Альварес де Мун.
Планируется, что Клопп возглавит первую команду, а функционал Крооса определится позднее.
Сейчас Клопп занимает пост спортивного руководителя группы Red Bull. Он не спешит возвращаться к работе главным тренером клуба после 25 лет постоянной тренерской деятельности до ухода из «Ливерпуля», а также что он чувствует себя комфортно на нынешней должности и живет на Мальорке.
- Также немецкого специалиста связывают с «Реалом». Некоторое время назад Юрген пошутил о назначении в мадридский клуб.
