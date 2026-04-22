  Стало известно, что президент «Реала» считает своей ошибкой в этом сезоне

Стало известно, что президент «Реала» считает своей ошибкой в этом сезоне

Вчера, 13:02
3

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что допустил ошибку в сроках увольнения Хаби Алонсо с поста главного тренера.

Он хотел отказаться от услуг специалиста еще после поражения в чемпионате от «Сельты» (1:2) в начале декабря, но генеральный директор Хосе Анхель Санчес убедил его еще подождать. По мнению Переса, смена тренера произошла слишком поздно, что усложнило задачу для его сменщика Альваро Арбелоа.

Перес считает, что оба специалиста не оправдали возложенных на них ожиданий. При этом президент «Мадрида» благодарен Арбелоа и «испытывает к нему особенную привязанность», но не оставит его на посту главного тренера на следующий сезон.

По мнению Флорентино, текущий состав способен играть намного лучше, чем в последние два сезона, и тренер топ-уровня поможет футболистам раскрыть все свои лучше качества. Он хочет тщательно обдумать, кто должен возглавить команду летом.

Перес не считает, что «Реалу» необходимые серьезные изменения в составе. Он планирует усилить центр и правый фланг обороны, а также полузащиту, но остальные позиции, по его мнению, хорошо укомплектованы и нуждаются лишь в небольших корректировках.

Мадридцы рассматривают возможность выкупа Нико Паса из «Комо» и Виктора Муньоса из «Осасуны», также в команду вернется арендованный «Лионом» Эндрик.

Клуб может отдать Франко Мастантуоно в аренду, а Гонсало Гарсию продать с правом обратного выкупа.

  • Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала» 12 января – после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании (2:3).
  • «Реал» занимает 2-е место в Примере с 73 очками после 32 матчей, и отстает от «Барселоны», проведшей на игру меньше, на 6 баллов.

Источник: ABC
Испания. Примера Реал Алонсо Хаби Арбелоа Альваро Перес Флорентино
Комментарии (3)
алдан2014
1776855477
Возьмут Абаскаля,погоды не испортит
Ответить
Hector вернулся
1776869927
Но изменения лучше начать с президента. Который винисиусу и его приближенным до пу лижет.
Ответить
CSKA471
1776891134
Хаа нет слов просто
Ответить
