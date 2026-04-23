Реакция Ямаля на травму, из-за которой он выбыл до конца сезона

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в соцсетях высказался о досрочно завершенном сезоне из-за мышечной травмы задней поверхности бедра.
«Эта травма выбила меня из колеи в тот момент, когда я больше всего хотел быть на поле, и это больнее, чем я могу объяснить.
Мне больно от того, что я не смогу сражаться вместе со своими партнерами по команде, не смогу помочь, когда я нужен команде. Но я верю в них и знаю, что они будут вкладывать душу в каждый матч.
Я буду рядом хотя бы со стороны, поддерживая, подбадривая и подталкивая, как один из них. Это не конец, а просто пауза. Я вернусь сильнее, с большим желанием, чем когда-либо, и следующий сезон будет еще лучше.
Спасибо за сообщения. За здравствует «Барса»💙❤️», – написал Ямаль.
- Ямаль травмировался во вчерашней игре с «Сельтой» (1:0), когда забивал победный мяч с пенальти.
- В этом сезоне в активе нападающего 24 гола и 18 ассистов в 45 матчах.
Источник: «Бомбардир»