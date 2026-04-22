Примера. «Атлетико» уступил команде из зоны вылета

Мадридский «Атлетико» потерпел неожиданное поражение в 33-м туре чемпионата Испании.

Команда Диего Симеоне на выезде уступила «Эльче» со счетом 2:3.

В составе «Атлетико» оба мяча забил Николас Гонсалес. На это хозяева поля ответили голом Давида Аффенгрубера и дублем Андре Силвы.

Мадридцы с 30-й минуты играли вдесятером вследствие удаления Тиаго Алмады.

Набрав три очка, «Эльче» поднялся с 18-го на 15-е место в таблице Примеры. «Атлетико» остался четвертым в лиге.