Примера. «Атлетико» уступил команде из зоны вылета

Мадридский «Атлетико» потерпел неожиданное поражение в 33-м туре чемпионата Испании.
Команда Диего Симеоне на выезде уступила «Эльче» со счетом 2:3.
В составе «Атлетико» оба мяча забил Николас Гонсалес. На это хозяева поля ответили голом Давида Аффенгрубера и дублем Андре Силвы.
Мадридцы с 30-й минуты играли вдесятером вследствие удаления Тиаго Алмады.
Набрав три очка, «Эльче» поднялся с 18-го на 15-е место в таблице Примеры. «Атлетико» остался четвертым в лиге.
Испания. Примера. 33 тур
Эльче - Атлетико - 3:2 (2:2)
Голы: 0:1 - Н. Гонсалес, 10; 1:1 - Д. Аффенгрубер, 18; 2:1 - А. Силва, 33 (с пенальти); 2:2 - Н. Гонсалес, 34; 3:2 - А. Силва, 75.
Удаления: нет - Т. Алмада, 30.
Источник: «Бомбардир»