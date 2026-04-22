Журналист обвинил Винисиуса в расколе в «Реале»

Журналист El Chiringuito TV Хуанфре Санс призвал «Реал» продать вингера Винисиуса.

«Я твердо убежден, что лучшее решение для «Реала» – продать этого игрока. Потому что в день матча с «Барселоной» [при Хаби Алонсо] он создал внутренний раскол в раздевалке, захватил власть, и никто его не остановил.

Сегодняшнее послание – это его способ признать ошибки, но я считаю, что он исчерпал все свои возможности. «Мадрид» сохранил его в команде благодаря его хорошей игре, это была цена, которую клуб заплатил за его поведение.

Когда он хорошо играл, некоторые его действия прощались, но когда дела шли плохо, думаю, баланс смещался в сторону гораздо более негативного поведения. Я считаю, что в свете провальных сезонов нужны решительные меры», – сказал Санс.