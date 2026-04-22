Назван еще один кандидат на пост главного тренера «Реала»

Мадридский «Реал» включил в шорт-лист еще одного тренера.

Это Себастьян Хенесс, который уже более трех лет возглавляет «Штутгарт».

Руководство мадридского клуба впечатлено работой 43-летнего специалиста, способного построить конкурентоспособную команду без звездных футболистов, но с доминирующим стилем игры.