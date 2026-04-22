Назван еще один кандидат на пост главного тренера «Реала»

Мадридский «Реал» включил в шорт-лист еще одного тренера.
Это Себастьян Хенесс, который уже более трех лет возглавляет «Штутгарт».
Руководство мадридского клуба впечатлено работой 43-летнего специалиста, способного построить конкурентоспособную команду без звездных футболистов, но с доминирующим стилем игры.
- «Реал» с января тренирует Альваро Арбелоа, сменивший уволенного Хаби Алонсо.
- Сообщалось, что клубом рассматриваются кандидатуры Маурисио Почеттино, Зинедина Зидана, Жозе Моуринью, Юргена Клоппа, Дидье Дешама и Лионеля Скалони.
Источник: твиттер журналиста Bild Кристиана Фалька