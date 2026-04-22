Реакция Мбаппе на возможное возвращение Моуринью в «Реал»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лайкнул пост про возможное возвращение Жозе Моуринью в мадридский клуб.

Французскому футболисту понравилась публикация score90 в соцсетях.

«В «Реале» Моуринью превратил результативность Криштиану Роналду из элитной в выдающуюся. Можем ли мы увидеть подобную трансформацию с Килианом Мбаппе?

Что вы думаете? Есть ли шанс на возвращение Жозе Моуринью в «Реал», и если да, то будет ли он подходящим тренером для испанского гранда?» – говорится в посте.