Примера. «Барселона» выиграла у «Сельты»; Ямаль травмировался, забив пенальти

«Барселона» набрала три очка в 33-м туре чемпионата Испании.
Каталонцы дома одержали минимальную победу над «Сельтой» – 1:0.
Единственный гол забил Ламин Ямаль, реализовав пенальти на 40-й минуте.
После 11-метрового удара вингеру потребовалась замена – он получил мышечную травму.
«Барса» восстановила 9-очковый отрыв от «Реала» за шесть туров до конца сезона.
Испания. Примера. 33 тур
Барселона - Сельта - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Л. Ямаль, 40 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»