Примера. «Барселона» выиграла у «Сельты»; Ямаль травмировался, забив пенальти

«Барселона» набрала три очка в 33-м туре чемпионата Испании.

Каталонцы дома одержали минимальную победу над «Сельтой» – 1:0.

Единственный гол забил Ламин Ямаль, реализовав пенальти на 40-й минуте.

После 11-метрового удара вингеру потребовалась замена – он получил мышечную травму.

«Барса» восстановила 9-очковый отрыв от «Реала» за шесть туров до конца сезона.