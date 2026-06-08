Слуцкий мечтал о рукопожатии с легендарным футболистом: «Так и не получилось»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признался, что у него была мечта лично познакомиться с Диего Марадоной.

Легендарный аргентинец умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте из-за острой сердечной недостаточности, приведшей к отеку легких.

«Кому бы я хотел пожать руку? Марадоне. У меня, знаешь, это была мечта, потому что это вообще мой любимый футболист за все времена.

И когда был чемпионат мира в России, я работал на Первом канале, как раз комментируя огромное количество матчей. И он везде попадался: он там сидит в ложе, там где-то, там люди, там выкладывают все с ним фотки.

Я думаю, господи, все выкладывают, кроме меня. Я мечтаю об этой фотке или об этом рукопожатии. И так и не получилось, то есть я был ближе всего.

Я очень люблю фотографию, когда был матч Аргентина – Россия в Москве и Марадона дает мяч Денису Колодину.

Денис Колодин – это мой воспитанник. И я говорю: «Вот ты, конечно, гад. У тебя, пожалуйста, вот он Марадона. Я всю жизнь мечтал, и у меня не получилось», – рассказал Слуцкий.