Слуцкий мечтал о рукопожатии с легендарным футболистом: «Так и не получилось»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признался, что у него была мечта лично познакомиться с Диего Марадоной.
Легендарный аргентинец умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте из-за острой сердечной недостаточности, приведшей к отеку легких.
«Кому бы я хотел пожать руку? Марадоне. У меня, знаешь, это была мечта, потому что это вообще мой любимый футболист за все времена.
И когда был чемпионат мира в России, я работал на Первом канале, как раз комментируя огромное количество матчей. И он везде попадался: он там сидит в ложе, там где-то, там люди, там выкладывают все с ним фотки.
Я думаю, господи, все выкладывают, кроме меня. Я мечтаю об этой фотке или об этом рукопожатии. И так и не получилось, то есть я был ближе всего.
Я очень люблю фотографию, когда был матч Аргентина – Россия в Москве и Марадона дает мяч Денису Колодину.
Денис Колодин – это мой воспитанник. И я говорю: «Вот ты, конечно, гад. У тебя, пожалуйста, вот он Марадона. Я всю жизнь мечтал, и у меня не получилось», – рассказал Слуцкий.
- Тренер проводит третий сезон в Китае.
- «Шанхай Шэньхуа» дважды под его руководством становился серебряным призером Суперлиги.
- В России Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин» и национальную сборную.