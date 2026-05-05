«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд

«Шанхай Шэньхуа» потерпел разгромное поражение от «Шаньдун Тайшань» в 10-м туре чемпионата Китая.

Команда Леонида Слуцкого проиграла на выезде со счетом 1:4, уступив во втором матче подряд.

В предыдущей встрече «Шэньхуа» оказался слабее лидера Суперлиги «Чэнду Жунчэн» (2:3), прервав собственную серию из пяти побед.

Следующий соперник – «Чунцин Тунлянлун» (9 мая, 14:35 мск).