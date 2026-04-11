Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби

«Шанхай Шэньхуа» выиграл принципиальный матч в пятом туре чемпионата Китая-2026.

Команда Леонида Слуцкого добыла минимальную победу над «Шанхай Порт» в дерби.

Итоговый счет – 1:0 в пользу «Шэньхуа». Автор единственного гола – Рафаэль Ратао. Бразильский нападающий отличился на 52-й минуте.

«Шанхай Шэньхуа» стартовал в новом сезоне с минус 10 очками. Теперь у них один балл и 12-е место в Суперлиге.