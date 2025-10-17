«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» набрал три очка в 27-м туре китайской Суперлиги.

Команда Леонида Слуцкого на выезде переиграла «Циндао Вест Кост» со счетом 2:1.

«Шэньхуа» занимает третье место в чемпионате Китая с 57 баллами.

До конца первенства осталось три тура. Отставание от лидера – 3 очка.