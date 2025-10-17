Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая

Сегодня, 17:11
2

«Шанхай Шэньхуа» набрал три очка в 27-м туре китайской Суперлиги.

Команда Леонида Слуцкого на выезде переиграла «Циндао Вест Кост» со счетом 2:1.

«Шэньхуа» занимает третье место в чемпионате Китая с 57 баллами.

До конца первенства осталось три тура. Отставание от лидера – 3 очка.

Китай. Суперлига. 27 тур
Циндао Вест Кост - Шанхай Шэньхуа - 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 - M. Índio , 13; 1:1 - С. Ву, 20 (с пенальти); 1:2 - Y. Hanchao , 58.
Удаления: J. Sun , 38; C. Zhang , 45 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Федерер назвал единственного российского футболиста, которого знает 1
Слуцкий встретился с Федерером 2
Слуцкий пригласил Медведева на базу «Шанхай Шэньхуа» – Даниил ответил
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Циндао Вест Кост Слуцкий Леонид
k611
1760714265
Шансы есть. Хотелось бы чтобы Слуцкий стал чемпионом Китая
Ответить
kazak1975
1760715103
Какая волевая победа? 45 минут играли 11 против 9?
Ответить
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в дерби «Динамо» – «Локомотив»
19:00
Ловчев предложил «Спартаку» двух кандидатов на пост гендиректора
18:51
1
Смолова позвали в клуб МЛС
18:35
3
ЭСК РФС вынесла вердикт по судейству в дерби ЦСКА – «Спартак»
18:27
10
Реакция Талалаева на слова Ташуева о сходстве с Гвардиолой
18:18
2
Черчесов высказался об отказе «Спартака» от российских тренеров
17:45
2
Ямаль перестанет давать бесплатные автографы: подробности
17:31
5
Мостовой объяснил, как оказался в офисе «Спартака»
17:19
4
Ловчев оценил назначение экс-директора ЦСКА в «Спартак»
17:08
Кураньи раскрыл, на какую сумму ограбили его дом в Штутгарте
16:29
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая
17:11
2
Слуцкий пригласил Медведева на базу «Шанхай Шэньхуа» – Даниил ответил
8 октября
«Шэньхуа» Слуцкого победил со счетом 6:1
26 сентября
1
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
12 сентября
2
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл на родине ковида
31 августа
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого едва не потерял очки в 4-м матче подряд, дважды забив после 90-й минуты
23 августа
Слуцкий объяснил отъезд из России
19 августа
1
Слуцкий: «У меня есть точка отчисления»
19 августа
2
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл впервые за 2 месяца, уступив в дерби «Шанхай Порту» (1:2)
9 августа
4
Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»
2 августа
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спас ничью (4:4), отыгравшись с 0:3
2 августа
1
«Шэньхуа» Слуцкого выиграл 4-й матч подряд в чемпионате Китая
27 июля
2
Слуцкий: «Футбол – это пристань для блаженных, юродивых, их как магнитом тянет»
25 июля
7
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вылетел в 1/4 финала Кубка Китая
23 июля
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил лидера чемпионата Китая и поднялся на первое место
19 июля
3
Мостовой отреагировал на продление контракта Слуцкого с «Шэньхуа»: «Человек случайно попал в футбол»
18 июля
7
Агент Кокорина ответил на вопрос о возможном трансфере игрока в «Шэньхуа» Слуцкого
17 июля
Семин: «Не исключаю, что Слуцкий возглавит сборную Китая»
16 июля
ФотоСлуцкий продлил контракт с «Шэньхуа»
16 июля
7
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры Суперлиги
29 июня
«Шэньхуа» Слуцкого разгромил аутсайдера
25 июня
4
«Шэньхуа» Слуцкого победил «Порт» в шанхайском дерби в Кубке
22 июня
2
«Шэньхуа» Слуцкого потерпел второе поражение в чемпионате
14 июня
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого попал на чемпиона Китая в 1/8 финала Кубка
28 мая
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого прошел в 1/8 финала Кубка Китая
21 мая
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал разгромную победу и вышел в лидеры чемпионата Китая
17 мая
«Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Циндао Вест Кост» (4:0) и сохранил лидерство
10 мая
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого догнал лидера чемпионата Китая, победив «Мэйчжоу Хакка» (3:1)
6 мая
