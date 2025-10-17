«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» набрал три очка в 27-м туре китайской Суперлиги.
Команда Леонида Слуцкого на выезде переиграла «Циндао Вест Кост» со счетом 2:1.
«Шэньхуа» занимает третье место в чемпионате Китая с 57 баллами.
До конца первенства осталось три тура. Отставание от лидера – 3 очка.
Китай. Суперлига. 27 тур
Циндао Вест Кост - Шанхай Шэньхуа - 1:2 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - M. Índio , 13; 1:1 - С. Ву, 20 (с пенальти); 1:2 - Y. Hanchao , 58.
Удаления: J. Sun , 38; C. Zhang , 45 - нет.
Источник: «Бомбардир»