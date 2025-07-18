Мостовой отреагировал на продление контракта Слуцкого с «Шэньхуа»: «Человек случайно попал в футбол»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что экс-главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого не приглашают на работу в России из-за недоверия. При этом в Китае, по словам Мостового, к Слуцкому относятся иначе.

В среду стало известно, что Слуцкий продлил контракт с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» до конца 2027 года.

«Ну и что? А что здесь такого? А что, есть люди, которых ругают и они ничего не делают? Тем более я Слуцкого не ругаю, я просто говорю, что это человек, который случайно попал в футбол. За счет футбольных людей, за счет футбола себе жизнь устраивает. А что, это не так? Правда? Правда. Он в футбол всю жизнь не играл», – прокомментировал Мостовой отношение к Слуцкому в Китае и свою критику.

Мостовой отметил, что хорошо, что в России Слуцкого «раскусили», и он здесь не подписывает никаких контрактов. Он назвал «маразмом» ситуацию, когда люди, не игравшие в футбол, устраивают себе жизнь за счет него. Также бывший полузащитник выразил негодование по поводу того, что многие известные футболисты прошлого не работают тренерами, спрашивая, почему их нет в футболе, если они «не ходят на задних лапках».