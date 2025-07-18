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  • Мостовой отреагировал на продление контракта Слуцкого с «Шэньхуа»: «Человек случайно попал в футбол»

Мостовой отреагировал на продление контракта Слуцкого с «Шэньхуа»: «Человек случайно попал в футбол»

18 июля 2025, 08:55
7

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что экс-главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого не приглашают на работу в России из-за недоверия. При этом в Китае, по словам Мостового, к Слуцкому относятся иначе.

В среду стало известно, что Слуцкий продлил контракт с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» до конца 2027 года.

«Ну и что? А что здесь такого? А что, есть люди, которых ругают и они ничего не делают? Тем более я Слуцкого не ругаю, я просто говорю, что это человек, который случайно попал в футбол. За счет футбольных людей, за счет футбола себе жизнь устраивает. А что, это не так? Правда? Правда. Он в футбол всю жизнь не играл», – прокомментировал Мостовой отношение к Слуцкому в Китае и свою критику.

Мостовой отметил, что хорошо, что в России Слуцкого «раскусили», и он здесь не подписывает никаких контрактов. Он назвал «маразмом» ситуацию, когда люди, не игравшие в футбол, устраивают себе жизнь за счет него. Также бывший полузащитник выразил негодование по поводу того, что многие известные футболисты прошлого не работают тренерами, спрашивая, почему их нет в футболе, если они «не ходят на задних лапках».

  • В марте Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • Александр Мостовой ранее выступал за московский «Спартак» и испанскую «Сельту».

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Источник: «Р-Спорт»
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (7)
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BoevStas1
1752820712
Ух Сашка как ты достал уже...!
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Good_win_ФКСМ
1752822862
хоть пиноккио и глуп, но в этом вопросе он отчасти прав: жирный боров особо ничего не показал у нас как тренер, но его право доить китайцев
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Garrincha58
1752826103
он то попал и продолжает там успешно быть, а вот Мостовой давно уже вне футбола жаль одно балобольство и ничего более
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saf05
1752829553
Он то при делах, а ты только блудословить
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Niklas80
1752837304
Как же надоел этот придурок.
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bashnat013
1752843380
Судя по достижениям это мостовой случай из футбола ,а Слуцкий уважаемый в футболе человек !Да и к стати он был вратарём в футболе если что!Учи матчасть шут футбольный!
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Vitaga
1753003245
мостовой так хайп ловит. тупо напоминает о себе чтоб не забыли о таком великом. кто то другой рулит настоящими командами добивается титулов... а этот просто трендит и трендит. зато на слуху)
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