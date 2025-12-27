Воспитанника ЦСКА жестоко расстреляли в Подмосковье

В Звенигороде напали на воспитанника академии ЦСКА Лайонел Адамс.

«Адамса расстреляли и избили в буфете «ДеньНочь» в подмосковном Звенигороде.

На него напали десять человек. Сначала был словесный конфликт, а затем один из преступников достал пистолет и выстрелил в футболиста. Тогда же остальные начали бить спортсмена.

После очевидцы вызвали скорую – медики оказали мужчине первую помощь и экстренно госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у него пулевое ранение бедра и рваную рану губы», – написал источник.