Воспитанника ЦСКА жестоко расстреляли в Подмосковье

27 декабря, 14:25
11

В Звенигороде напали на воспитанника академии ЦСКА Лайонел Адамс.

«Адамса расстреляли и избили в буфете «ДеньНочь» в подмосковном Звенигороде.

На него напали десять человек. Сначала был словесный конфликт, а затем один из преступников достал пистолет и выстрелил в футболиста. Тогда же остальные начали бить спортсмена.

После очевидцы вызвали скорую – медики оказали мужчине первую помощь и экстренно госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у него пулевое ранение бедра и рваную рану губы», – написал источник.

  • 31-летний Адамс выступает за «Алгу» из Бишкека – контракт истекает через несколько дней.
  • Больше всего матчей в карьере уроженец Санкт-Петербурга провел за молодежку ЦСКА (40 встреч, 2 гола).
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 тысяч евро.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Адамс Лайонел
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bes 2
1766837332
Обыкновенный расизм, нацизм.Это Россия детки.Но нацисты у них в Украине.
Ответить
АЛЕКС 58
1766839627
На его месте должен быть bes 2
Ответить
subbotaspartak
1766841081
...10 человек с пистолетом...пулевое ранение бедра и рваная рана губы»,... Прям ОПГ какая-то... какая-то...
Ответить
k611
1766850636
Заголовок подали так как будто человека убили. Немножко бы думали что писать.
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1766853741
Да уж,Чикаго в миниатюре
Ответить
