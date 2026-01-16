Раскрыто содержание последнего разговора погибшего воспитанника ЦСКА с агентом

Защитник Лайонел Адамс до последнего момента не оставлял надежд найти команду и возобновить карьеру.

Это следует из последней переписки футболиста с болгарским агентом ФИФА Евгением Драгановым за два дня до гибели игрока.

Драганов. Привет. Как здоровье? Ты теперь известен во всeм мире. Что произошло вообще?

Адамс. Всe хорошо. Извините, что не отвечал долго. Чуть грусть словил с этой ситуации. Сообщений было много. По здоровью всe нормально. Так страшно всe написали. Как бы и так было страшно – с травматического оружия, короче, пострелял. Но нормально всe – ноги целы. Слава богу, чисто болячки там и всe. Уже начал потихоньку тренироваться.

Можете вообще за меня поговорить с какими-то командами? Может, по Азии что-то, не знаю. Помогите, пожалуйста. А то сейчас в такой ситуации – как-то вылезать надо, блин. Команду реально надо находить.

Драганов. Слава богу, что всe хорошо. Давай посмотрим.

Адамс. Да, посмотрите, пожалуйста. Очень вам благодарен буду. По деньгам там даже неважно. И ваш хороший интерес будет. Просто вылезти надо из этого реально. У меня и так статистика не очень была, а потом ещe и это дерьмо…

Мне просто жизненно важно залететь куда-нибудь в команду, просто начать играть. По здоровью как бы нормально всe. В «Алге» просто заднюю мне подбили на игре – небольшой разрывчик был. Игра на игре была, и я до конца сезона там не успел доиграть.