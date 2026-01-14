Заявление ЦСКА о гибели 31-летнего воспитанника

В ЦСКА отреагировали на смерть воспитанника клубной академии Лайонела Адамса.

31-летний футболист выпал из окна высотки в Подмосковье.

Есть две версии произошедшей трагедии.

Больше всего матчей в карьере Адамс провел за молодежку ЦСКА (40 встреч, 2 гола).

«Сегодня ушел из жизни наш воспитанник Лайонел Адамс. Ему был всего 31 год.

Он выступал на позиции центрального защитника. Начинал карьеру в академии и молодежной команде ПФК ЦСКА, которую покинул в 2014 году.

В дальнейшем играл за другие российские и зарубежные клубы.

Приносим искренние соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Лайонел!» – говорится в публикации армейцев.