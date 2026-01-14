Кисляк: «Говорили, что Жерсон меня похоронит, ха-ха»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о бывшем хавбеке «Зенита» Жерсоне.

Жерсон за полгода в России забил 2 гола в 15 матчах.

Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро, а зимой продали в «Крузейро».

«В РПЛ часто приезжали футболисты, от которых многое ждали. Например, Жерсон. Думали, пушечка-бомба едет, но он уехал через полгода. Хотя мне говорили, что Жерсон меня похоронит, ха-ха.

Безусловно, он сильный футболист, просто не раскрылся в «Зените». Это зависит от адаптивных качеств. Может быть, сейчас Жерсон заиграет в «Крузейро» и уедет в «Барселону».

Как тот же Карраскаль, которым многие интересуются», – заявил Кисляк.