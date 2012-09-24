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Бразилия. Серия А
Команды
Крузейро
Жерсон
€ 18 млн
Жерсон
Крузейро
20 мая 1997 (29), Рио-де-Жанейро
#8 | Полузащитник
184 см
Бразилия
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Новости
Трансферы
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
24 сентября
12
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
12 сентября
11
Тренер «Зенита» – о Жерсоне: «Эксперимент, который не удался»
7 июня
В «Зените» прояснили, получат ли Жерсон и Дуран медали за чемпионство в РПЛ
2 июня
7
Язвительная реакция фанатов «Зенита» на неудачную игру Жерсона в Бразилии
16 апреля
16
У Жерсона 0+0 в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес после ухода из «Зенита»
16 апреля
7
Агент раскрыл реальную причину ухода Жерсона из «Зенита»
18 марта
3
Отец Жерсона пожаловался на фанатов бывшего клуба игрока
13 марта
Видео
В Бразилии трех экс-зенитовцев удалили в одном матче
9 марта
4
Семак – об уходе Жерсона: «Уверен на 100%, он остался бы, если бы не предложение от «Крузейро»
24 февраля
4
Тренер «Зенита» сказал, захочет ли Джон Джон вернуться в Бразилию через полгода
6 февраля
1
Тренер «Зенита»: «Трансфер Жерсона не был ошибкой»
4 февраля
6
Мостовой – об уходе Жерсона из «Зенита»: «Ожидаемо, абсолютно топовый парень!»
3 февраля
5
Названа точная сумма, которую «Зенит» получил за Жерсона и Кассьерру
31 января
8
Жерсон получил травму после ухода из «Зенита»
30 января
7
Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд «Зенита»
27 января
2
На экс-зенитовца Жерсона подали в суд: подробности
16 января
2
Семак объяснил уход Жерсона из «Зенита»
15 января
2
Жерсон сделал заявление о периоде карьеры в «Зените»
15 января
5
Кисляк: «Говорили, что Жерсон меня похоронит, ха-ха»
14 января
Черданцев – о Жерсоне: «Зенит» избавился от балласта»
14 января
4
Селюк: «Смотрю, история с Жерсоном ничему «Зенит» не научила»
13 января
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Гурцкая назвал реальную сумму, за которую «Зенит» продал Жерсона
13 января
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Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
11 января
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Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
11 января
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«Зениту» сделали комплимент за продажу Жерсона
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Реакция Радимова на уход Жерсона из «Зенита»
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