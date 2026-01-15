Жерсон сделал заявление о периоде карьеры в «Зените»

Новичок «Крузейро» Жерсон высказался о выступлениях за «Зенит».

Бразилец за полгода в России забил 2 гола в 15 матчах.

Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 млн евро, а зимой продали в «Крузейро» за 27 млн евро + бонусы.

«Спасибо за предоставленную возможность. Я пришел после сезона с большим количеством матчей, получил травму в самом начале и вернулся почти в конце сезона. Думаю, это все.

Это был полезный опыт для моей жизни. Я благодарен и ни о чем не жалею. Я поехал в страну, где меня хорошо приняли, пробыл там недолго, у меня появилась возможность вернуться в исключительный проект, и я счастлив», – заявил Жерсон.