  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая назвал реальную сумму, за которую «Зенит» продал Жерсона

Гурцкая назвал реальную сумму, за которую «Зенит» продал Жерсона

Вчера, 12:15
29

Агент Тимур Гурцкая высказался о переходе полузащитника Жерсона из «Зенита» в «Крузейро».

Сообщалось, что сумма сделки составила 27 миллионов евро, а еще 3 миллиона евро петербуржцы могут получить в качестве бонусов.

– Реальные деньги – 10 миллионов. Все остальное – активы-футболисты и бонусы, которые практически невозможно достать. Но на бумаге – если мы полетим на Марс, «Крузейро» станет трехкратным чемпионом, а молодежь выстрелит, будет кэшбек, как называет эту сделку Саша Дорский. Сейчас это просто провал.

«Зенит» пошел по своему пути: по бумаге всем пустить пыль в глаза, что продали Жерсона за 27 миллионов. У «Крузейро» таких денег нет.

– Допустим, вы правы. Что плохого в том, что «Зенит» пускает пыль в глаза? Как они должны себя вести, если вы правы в суммах?

– *** себя ведет «Зенит». Я бы вел себя так же. Главное – преподнести, что мы не попали на этом трансфере.

С Юри Алберто «Зенит» сработал хорошо, привезя Педро и Мантуана. Сейчас может произойти то же самое. В связке с Жерсоном могут пойти три-четыре человека, если один выстрелит, уже будет хорошо. А вероятность этого очень велика.

Был бы полный провал, если бы «Зенит» отпустил Жерсона бесплатно. Избавиться от Жерсона сейчас – хорошая идея.

  • Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов говорил, что клуб получил права на нескольких игроков из системы «Крузейро».
  • 28-летний Жерсон провел за петербуржцев 15 матчей, забил 2 гола.

Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Крузейро Зенит Жерсон Гурцкая Тимур
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1768297872
от этих "скитаний" по бом.жовым клубам РПЛ и серии А в выигрыше только папаша Жерсона и агент, получившие бонусы, комиссионные, подъемные на трансферах "туда-сюда"...) но медиа-газпрём сработали хорошо: раструбили, что продали за 30 лимонов, хотя этих денег Крузейро отродясь не видел, учитывая, что совсем недавно за них долг в 8 лимонов перед ФИФА погасил Роналдо... обмен "джокера" по бартеру, а спортдиректором в Крузейро работает бывший скаут из Спартака, Пинту, работавший вместе с Амаралом...))
Ответить
Интерес
1768298318
Версии деталей опустим, но что ни один клуб Бразилии за такие деньги НЕ ПОКУПАЕТ, а только ПРОДАЁТ-это точно. САмая дорогая покупка в истории Бразилии- февраль 2024 года, переход вингера Луиса Энрике из «Бетиса» в «Ботафого». Бразильский клуб заплатил за 23-летнего атакующего игрока около 20 млн евро. Можно, конечно,фантазировать о случившемся новом "рекорде"(и это похоже на "дубль-юбилей"), "но мы же понимаем"...
Ответить
Айболид
1768299384
А ,ну если самА Гурцкая сказалА , чё не поверить то . ))))
Ответить
рылы
1768300649
по-ходу, зенит сегодня купит вот этого игрока, которого давно вёл - https://bombardir.ru/player/85983-dzon-dzon по крайней мере, он опубликовал пост в инсте, в котором благодарит свой клуб за всё. это, конечно, косвенный признак, но явно о чём-то говорит. раз прощается - значит, куда-то намылился. может, он уже в самолёте сидит, летит в эмираты, или куда там зенит на сборы собрался. посмотрим.
Ответить
andr2112
1768301105
Если так рассуждать, то пыль в глаза пускает не только Зенит, но и Барселона.Ведь за Роке они тоже писали, что получили от Палмейраса 25 лямов а на самом-то деле только 5млн. а остальное бонусами? Или Гурцкую туда не пустили))?
Ответить
andrei-sarap-yandex
1768302023
ГУРЦКАЯ БУХГАЛТЕР ???? или женщина что перед ним все раздеваются или дают отчёт ????
Ответить
FWSPM
1768303677
вот это поворот! гораздо больше похожу на правду чем сказки зырянова! ситуация начинает проясняться))
Ответить
FWSPM
1768305098
Итого что имеем по итогу? 25 млн трансфер 15 млн подьемные 3 млн зарплата за полгода и продажа за 10 млн в бразильский середняк. минус 33 млн. Просто великолепная работа на трансферном рынке. А сколько было понтов и пыли в глаза ну ничего правда быстро выплыла на свет))
Ответить
Semenycch
1768305479
Это кавказское существо лжет как дышит! Может быть Зенит и Халка и Витселя и Малкома тоже бесплатно отдал?
Ответить
Азбука
1768318287
Каждый верит в то, что хочет верить. Уже лет 20 постоянно читаю о трансферных неудачах и финансовых убытках Зенита. За этот период клуб выиграл много всяких первенств и даже кубков, а за нарушение финансового фейр-плей УЕФА отстраняло от евротурниров почему-то другие российские клубы, о махинациях которых мы узнавали только после.
Ответить
