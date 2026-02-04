Введите ваш ник на сайте
Тренер «Зенита»: «Трансфер Жерсона не был ошибкой»

Сегодня, 13:25
7

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил пребывание в команде полузащитника Жерсона.

«Каждый игрок по-своему воспринимает вызов. «Зенит» был для Жерсона вызовом, поэтому он к нам и перешeл. Но так получилось, что мы совсем мало поработали. А потом Жерсон получил ещe один вызов, но уже в Бразилии, который он посчитал для себя интересным. Клуб пошeл ему навстречу.

Не соглашусь, что у Жерсона не получилось в «Зените». Он получил травму, было мало времени. Жерсон был постоянно на позитиве, всем доволен. Все эти рассказы про его грустное лицо – неправда. До момента предложения от «Крузейро» он не допускал мысли об уходе из «Зенита». Просто получил предложение, которое устроило всех.

Но клуб вернул свои деньги, которые на него потратил. Не у каждого игрока получается в России. Но его трансфер точно не был ошибкой. Я бы согласился, если бы он ушeл бесплатно, но «Зенит», повторюсь, отбил деньги», – сказал де Оливейра.

  • В июле 2025 года «Зенит» приобрел полузащитника Жерсона у «Фламенго», а в январе 2026-го продал игрока в «Крузейро». Бразилец провел за петербуржцев 15 матчей, забил 2 гола.
  • По данным Transfermarkt, без учета бонусов сумма покупки игрока «Зенитом» составила 25 миллонов евро, а продажи – 27 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Крузейро Зенит Жерсон
Литейный 4 (returned)
1770201102
В Зените этот ленивец и на треть своих сил не играл. Хорошо что быстро продали и за хорошую сумму. Гыгыгы
Ответить
Цугундeр
1770201326
)) Ну, на крайняк, описка , но никак не ошибка..))
Ответить
Romio-xxx
1770203162
Сомнительно,что бы клуб из Бразилии тратил такие деньги.
Ответить
FWSPM
1770204794
не сомневаюсь в том что у него было постоянно довольное лицо... где еще найти таких лохов которые отвалят 15 млн евро подьемных а потом от них можно будет по быстрому отчалить на родину загорать на пляже.
Ответить
NewLife
1770209006
"Трансфер Жерсона не был ошибкой" Из заметки непонятно для кого - для Жерсона или Семака))
Ответить
Бумбраш
1770215084
Конечно это не ошибка,бабосики то попили
Ответить
