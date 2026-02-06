Тренер «Зенита» сказал, захочет ли Джон Джон вернуться в Бразилию через полгода

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра назвал полузащитника Джона Джона прямой заменой покинувшему команду Жерсону.

– Джон Джон – очень креативный футболист. Он может обыграть, может отдать хорошую передачу. Мы давно за ним следили, в бразильском чемпионате он выделялся. Нельзя упускать возможность взять такого классного и молодого футболиста. К тому же это прямая замена Жерсону.

– Есть уверенность, что с ним не будет случая Жерсона? Полгода поиграет и захочет обратно в Бразилию?

– В футболе ни в чeм нельзя быть уверенным до конца. Но думаю, что с Джоном Джоном эта ситуация не повторится. Обратно он не захочет.