Тренер «Зенита» сказал, захочет ли Джон Джон вернуться в Бразилию через полгода

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра назвал полузащитника Джона Джона прямой заменой покинувшему команду Жерсону.
– Джон Джон – очень креативный футболист. Он может обыграть, может отдать хорошую передачу. Мы давно за ним следили, в бразильском чемпионате он выделялся. Нельзя упускать возможность взять такого классного и молодого футболиста. К тому же это прямая замена Жерсону.
– Есть уверенность, что с ним не будет случая Жерсона? Полгода поиграет и захочет обратно в Бразилию?
– В футболе ни в чeм нельзя быть уверенным до конца. Но думаю, что с Джоном Джоном эта ситуация не повторится. Обратно он не захочет.
- Сумма трансфера 23-летнего Джона Джона из «Брагантино» составила 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами.
- В июле 2025 года «Зенит» приобрел полузащитника Жерсона у «Фламенго», а в январе 2026-го продал игрока в «Крузейро». Бразилец провел за петербуржцев 15 матчей, забил 2 гола.
Источник: «Чемпионат»