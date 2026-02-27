Стало известно, сколько весит Вера после сборов

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера сбросил вес к возобновлению чемпионата России.
Сейчас он весит 63,4 килограмма. Сообщалось, что 28-летний аргентинец приехал на сбор команды с весом 68,3 килограммма при росте 1,64 метра.
В декабре «Локомотив» объявил о подписании Веры на правах свободного агента. Соглашение с аргентинцем рассчитано до конца сезона‑2027/28.
- Этот сезон он начинал в эмиратской «Аль-Вахде», но не играл за нее.
- «Локомотив» в 19-м туре РПЛ сыграет с «Пари НН» 28 февраля. Матч начнется в 17:00 по московскому времени
