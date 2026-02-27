Стало известно, сколько весит Вера после сборов

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера сбросил вес к возобновлению чемпионата России.

Сейчас он весит 63,4 килограмма. Сообщалось, что 28-летний аргентинец приехал на сбор команды с весом 68,3 килограммма при росте 1,64 метра.

В декабре «Локомотив» объявил о подписании Веры на правах свободного агента. Соглашение с аргентинцем рассчитано до конца сезона‑2027/28.

