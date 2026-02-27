Сперцян: «Комментатор должен кричать, давать эмоции»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от работы футбольных комментаторов.

«Комментатор должен кричать, в основном в позитивные моменты. Он должен давать эмоции. Тогда кайфово смотреть, играть и пересматривать», – сказал Сперцян.

25-летний хавбек в этом сезоне провел за клуб 25 матчей, забил 9 голов, сделал 13 ассистов.

Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.