Сперцян: «Комментатор должен кричать, давать эмоции»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от работы футбольных комментаторов.
«Комментатор должен кричать, в основном в позитивные моменты. Он должен давать эмоции. Тогда кайфово смотреть, играть и пересматривать», – сказал Сперцян.
25-летний хавбек в этом сезоне провел за клуб 25 матчей, забил 9 голов, сделал 13 ассистов.
Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. «Зенит» идет вторым (39 очков), далее расположились «Локомотив» (37), ЦСКА (36), «Балтика» (35) и «Спартак» (29).
- Чемпионат России возобновится сегодня.
Источник: «Матч ТВ»