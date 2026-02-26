Мостовой высказался о матче «Зенит» – «Балтика»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от противостояния «Зенита» и «Балтики» в 19-м туре РПЛ.

«Трудно прогнозировать, потому что мы 2,5 месяца не видели ничего. Все клубы РПЛ должны быть в шикарном состоянии, по крайней мере в физическом.

Сейчас очень сложно давать прогнозы. Все месяц отдыхали, потом полтора месяца готовились к возобновлению чемпионата. Они сейчас должны выходить и просто летать.

Другое дело, что «Зенит» играет дома с прямым конкурентом в лице «Балтики». Если они дома не обыграют еe, тогда что думать?

До конца чемпионата мы увидим интригу, которая была в прошлом сезоне. Интересно, кто будет оступаться и терять очки», – сказал Мостовой.