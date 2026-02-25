Мостовой – о «Буде-Глимт» в 1/8 ЛЧ: «Это лишний раз подтверждает мои слова»

Александр Мостовой прокомментировал успех «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов.

Норвежская команда сенсационно выбила из турнира «Интер».

«Буде-Глимт» победил в обоих стыковых матчах с общим счетом 5:2.

«Не ожидал таких результатов от «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов. Это сенсация! Но это лишний раз подтверждает мои слова, что футбол – не наука. Тут играют живые люди.

Этим он и прекрасен, что фаворит, как «Интер», не выигрывает. До этого видели такую же историю с «Атлетико». В «Буде-Глимт» вышли простые ребята и выиграли», – сказал Мостовой.