Акинфееву спрогнозировали будущее после игровой карьеры

«Акинфеев – глыба российского футбола. Нет таких игроков, которые столько отдали одному клубу и нашему чемпионату. Игорь – честь и совесть ЦСКА, он никогда не попадал в скандалы. Акинфеев должен быть в руководстве ЦСКА или РФС после завершения карьеры. Но я уверен, что он поиграет еще пару лет. Акинфеев – личность в футболе», – сказал Селюк.