Акинфееву спрогнозировали будущее после игровой карьеры

Дмитрий Селюк заявил, что Игорь Акинфеев после завершения карьеры должен войти в руководство ЦСКА или РФС.
«Акинфеев – глыба российского футбола. Нет таких игроков, которые столько отдали одному клубу и нашему чемпионату. Игорь – честь и совесть ЦСКА, он никогда не попадал в скандалы. Акинфеев должен быть в руководстве ЦСКА или РФС после завершения карьеры. Но я уверен, что он поиграет еще пару лет. Акинфеев – личность в футболе», – сказал Селюк.
- 8 апреля Акинфееву исполнилось 40 лет. Вратарь – воспитанник академии ЦСКА и дебютировал за основную команду в 2003 году, после чего провел всю карьеру в одном клубе.
- Акинфеев выиграл 23 трофея с ЦСКА. Он взял Кубок УЕФА, шесть раз стал чемпионом России, восемь раз выиграл Кубок России и восемь раз завоевал Суперкубок страны.
- В 2025 году после победы в FONBET Кубке России Акинфеев стал самым титулованным футболистом в истории России.
