Комментарий агента Лички о назначении в ЦСКА

Бывший главный тренер «Динамо», «Оренбурга» Марцел Личка готов обсудить назначение в ЦСКА вместо Фабио Челестини.

«Марцелу было бы интересно вновь вернуться в Россию, он точно готов. Что касается ЦСКА, то лично я ни с кем переговоров не вел.

К Марцелу есть интерес из России, но каких-то конкретных переговоров на данный момент не было», – сказал агент Лички Анатолий Николаев.