Комментарий агента Лички о назначении в ЦСКА

Бывший главный тренер «Динамо», «Оренбурга» Марцел Личка готов обсудить назначение в ЦСКА вместо Фабио Челестини.
«Марцелу было бы интересно вновь вернуться в Россию, он точно готов. Что касается ЦСКА, то лично я ни с кем переговоров не вел.
К Марцелу есть интерес из России, но каких-то конкретных переговоров на данный момент не было», – сказал агент Лички Анатолий Николаев.
- ЦСКА уволил Челестини утром 4 мая, назначив вместо него Дмитрия Игдисамова.
- Личка с июня по октябрь 2025 года работал в «Карагюмрюке» и оставил команду на последнем месте в чемпионате Турции.
- До этого он тренировал в России «Оренбург» и «Динамо».
