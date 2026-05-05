Личка открыт для переговоров с ЦСКА

Бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка готов обсудить назначение в ЦСКА вместо Фабио Челестини.

«Если ЦСКА захочет, он выйдет на Личку. И Марцел будет готов пообщаться, обсудить, но пока ничего не было.

Да и сам клуб сейчас сосредоточен на подготовке к матчу со «Спартаком» в Кубке России, так что на данный момент обсуждать нечего. Но работать в России Личка готов», – сказал агент чешского тренера Анатолий Николаев.