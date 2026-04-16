Брат Лички ответил, есть ли у Марцела предложение от ЦСКА

Марио Личка, брат бывшего главного тренера «Динамо» Марцела Лички, высказался о продолжении тренерской карьеры чешского специалиста.

– Сообщалось, что ЦСКА был заинтересован в приглашении Марцела. У вас были переговоры с данной командой или может быть сейчас есть?

– По этому поводу у меня сейчас нет никаких новостей для вас. Увы.

– Марцелу поступали предложения от команд РПЛ за последние месяцы?

– У нас пока нет никаких предложений ни от кого.

– У Марцела есть желание вернуться к работе в России?

– Я думаю, что да. Мы вернeмся в Россию. Если у нас будет интересное предложение, то почему бы и нет.