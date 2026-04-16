Брат Лички ответил, есть ли у Марцела предложение от ЦСКА

Марио Личка, брат бывшего главного тренера «Динамо» Марцела Лички, высказался о продолжении тренерской карьеры чешского специалиста.
– Сообщалось, что ЦСКА был заинтересован в приглашении Марцела. У вас были переговоры с данной командой или может быть сейчас есть?
– По этому поводу у меня сейчас нет никаких новостей для вас. Увы.
– Марцелу поступали предложения от команд РПЛ за последние месяцы?
– У нас пока нет никаких предложений ни от кого.
– У Марцела есть желание вернуться к работе в России?
– Я думаю, что да. Мы вернeмся в Россию. Если у нас будет интересное предложение, то почему бы и нет.
- Личка возглавлял «Динамо» в 2023–2025 годах. Ранее он работал главным тренером «Оренбурга».
- Его последним клубом был «Фатих Карагюмрюк», который он покинул осенью прошлого года.
Источник: «Спорт день за днём»