Стали известны дальнейшие планы Кержакова

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков определился, чем будет заниматься после игровой карьеры. Он ее заканчивает.
«Михаил уже начал обучение для получения тренерской лицензии и позднее может стать тренером в системе «Зенита», – написал источник в Санкт-Петербурге.
- 39-летний Кержаков – рекордсмен «Зенита» по количеству трофеев (17). Он воспитанник клубной системы.
- Кержаков – первый и единственный вратарь, который смог победить Игоря Акинфеева в серии пенальти на клубном уровне – в 2023 году в матче за Суперкубок России.
- Брат Кержакова Александр уже начал тренерскую карьеру, однако сейчас он без команды.
Источник: телеграм-канал «СБГ Телега»