Стали известны дальнейшие планы Кержакова

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков определился, чем будет заниматься после игровой карьеры. Он ее заканчивает.

«Михаил уже начал обучение для получения тренерской лицензии и позднее может стать тренером в системе «Зенита», – написал источник в Санкт-Петербурге.