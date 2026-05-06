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Стали известны дальнейшие планы Кержакова

6 мая, 21:25
1

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков определился, чем будет заниматься после игровой карьеры. Он ее заканчивает.

«Михаил уже начал обучение для получения тренерской лицензии и позднее может стать тренером в системе «Зенита», – написал источник в Санкт-Петербурге.

  • 39-летний Кержаков – рекордсмен «Зенита» по количеству трофеев (17). Он воспитанник клубной системы.
  • Кержаков – первый и единственный вратарь, который смог победить Игоря Акинфеева в серии пенальти на клубном уровне – в 2023 году в матче за Суперкубок России.
  • Брат Кержакова Александр уже начал тренерскую карьеру, однако сейчас он без команды.

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Источник: телеграм-канал «СБГ Телега»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (1)
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ZAITZEFF2011
1778097766
Сидеть на лавке третьим тренером за спинами других на большую зарплату. И даже не важно в какой команде.
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