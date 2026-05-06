Экс-тренер Роналду, бравший скудетто, дал ответ ЦСКА

В ЦСКА идет поиск главного тренера.
Московский клуб через посредников пытался узнать о возможном приглашении Стефано Пиоли, однако итальянец не проявил интереса к варианту с работой в России.
60-летний специалист из Пармы по-прежнему связан контрактом с «Фиорентиной» еще на два года, но сейчас ожидает других предложений.
- Пиоли де-факто покинул «Фиорентину» в прошлом году, но контракт продолжает действовать.
- В 2024-2025 годах Стефано был в «Аль-Насре», где тренировал Криштиану Роналду.
- В 2022 году Пиоли привел «Милан» к победе в Серии А. В том сезоне Стефано признали лучшим тренером чемпионата Италии.
Источник: LaViola.it