Сафонов поучаствовал в голевой комбинации «ПСЖ» в матче с «Баварией»

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».
У гостей на третьей минуте счет открыл французский нападающий Усман Дембеле. В голевой комбинации поучаствовал российский вратарь Матвей Сафонов.
Матч «Бавария» – «ПСЖ» начался в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
- 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Он, за исключением последней встречи с «Лорьяном», беспрерывно играет с 28 января, вытеснив из стартового состава Люка Шевалье.
- В составе парижан голкипер суммарно пропустил 37 голов в 40 матчах, записав в свой актив 18 сухих встреч.
Источник: телеграм-канал Opta