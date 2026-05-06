Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Арсенала» в полуфинале ЛЧ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги проигранного матча с «Арсеналом».

Команды встречались в 1/2 финала Лиги чемпионов-2025/26.

«Арсенал» дома выиграл 1:0 после гостевой ничьей 1:1.

В финале соперником лондонцев будет «ПСЖ» или «Бавария».

Мадридцы вылетели из ЛЧ.

«Мы прошли намного дальше, чем ожидали, поэтому нашу кампанию можно назвать очень хорошей.

Команда отдала все силы. Думаю, мы заслуживали дополнительного времени. Жаль, что все так вышло.

В первом матче у нас были голевые моменты, но мы их не использовали. Сегодня во втором тайме мы больше времени проводили на чужой половине поля. У нас были шансы, но иногда мелочи складываются в твою пользу, а иногда – нет.

О судействе я не буду ничего говорить. Поздравляю «Арсенал». Соперник хорошо бился – мне нравятся их тренер [Микель Артета] и команда.

У них неизменный подход к делу, подкрепленный серьезными финансовыми ресурсами. Поздравляю их. А мы продолжим работать и не будем зацикливаться на очевидной детали», – сказал Симеоне.