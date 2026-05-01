Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, почему он присутствовал на матче третьего английского дивизиона «Стокпорт Каунйти» – «Порт Вейл» (1:2) в день первого полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».

Парижане дома выиграли со счетом 5:4.

Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.

«Я посмотрел календарь, увидел в нем матч «ПСЖ» и «Баварии» и подумал: «Ах, какой ужасный матч! Тренеры плохие – Луис [Энрике] и Винни [Компани]. И игроки реально дерьмовые».

Так что, раз я влюблен в английский футбол, я поехал посмотреть матч «Стокпорта»!» – пошутил Гвардиола.